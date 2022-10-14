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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей Запорожской области не планируется, это необоснованные слухи, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.

"В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда. Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу.

Он заверил, что сотрудники администрации региона находятся на рабочих местах, все службы работают в штатном режиме.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие российские регионы из-за ежедневных обстрелов.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство будет содействовать властям Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ, всех обеспечат бесплатным проживанием. Тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

Запорожская область
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