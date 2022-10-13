Хуснуллин заявил, что херсонцев бесплатно разместят в других регионах РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Жителей Херсонской области обеспечат бесплатным проживанием в других субъектах России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг.

"В связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителям области в другие регионы страны. Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым", - сказал Хуснуллин в ответ на обращение Сальдо.

Он добавил, что тех жителей области, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

"Также в рамках правительственной комиссии по региональному развитию дадим поручение главам регионов страны оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях", - заключил Хуснуллин.

Ранее в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой о содействии в выезде жителей области в другие российские регионы. Он заявлял, что после присоединения региона к России ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области, поэтому принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы. Речь, в первую очередь, идет о жителях правобережья.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.