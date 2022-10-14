Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов журналистов Дмитрия Низовцева, Тихона Дзядко и соратницу Алексея Навального Киру Ярмыш.

Согласно обновленному в пятницу на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.

Дзядко, Низовцев и Ярмыш в настоящее время проживают за рубежом.

В реестр СМИ - иностранных агентов Минюстом были включены журналист-кинокритик Антон Долин и бывший заместитель главного редактора газеты "Ведомости" Кирилл Харатьян.

Кроме Долина и Харатьяна, в реестр внесены: бывший главный редактор заблокированного за связь с нежелательной организацией издания "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, а также журналисты Иван Жадаев, Владимир Рувинский и Наталья Телегина.