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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш

Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов журналистов Дмитрия Низовцева, Тихона Дзядко и соратницу Алексея Навального Киру Ярмыш.

Согласно обновленному в пятницу на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.

Дзядко, Низовцев и Ярмыш в настоящее время проживают за рубежом.

В реестр СМИ - иностранных агентов Минюстом были включены журналист-кинокритик Антон Долин и бывший заместитель главного редактора газеты "Ведомости" Кирилл Харатьян.

Кроме Долина и Харатьяна, в реестр внесены: бывший главный редактор заблокированного за связь с нежелательной организацией издания "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, а также журналисты Иван Жадаев, Владимир Рувинский и Наталья Телегина.

Минюст РФ
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