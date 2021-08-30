Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Ярмыш покинула территорию РФ", - сказал один из них. Другой уточнил, что она "выехала в Хельсинки".

16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". 27 августа ее защита оспорила это решение.

Если решение суда вступит в силу, Ярмыш запретят переезжать, выезжать за пределы Московской области без разрешения контролирующего органа, а также участвовать в массовых мероприятиях.

8 августа стало известно об отъезде из России еще одной соратницы Навального - Любови Соболь. За пять дней до отъезда суд и ей назначил полтора года ограничения свободы по тому же делу. Защита политика оспорила это решение 13 августа.

Кроме Соболь и Ярмыш, по санитарному делу в январе 2021 года в Москве задержали еще восемь человек. Это были другие соратники Навального, его брат Олег Навальный, московские муниципальные депутаты, участница Pussy Riot Мария Алехина. По версии следствия, они в интернете призывали людей выходить на акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса, им вменили ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

Все они вину не признают. Суд назначает им сроки ограничения свободы или условные сроки. Дело муниципального депутата Константина Янкаускаса было закрыто. Последнее решение суда по этому делу было вынесено ранее 30 августа - муниципальный депутат Дмитрий Барановский получил полтора года ограничения свободы.

"Санитарное дело" было возбуждено в столице после 23 января. В эти дни в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального.