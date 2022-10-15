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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Что случилось этой ночью: суббота, 15 октября

Отказ Швеции от расследования ЧП на "Северных потоках" вместе с ФРГ и Данией, расширение реестра иноагентов Минюстом, регистрация нового оператора проекта "Сахалин-1"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Швеция отказалась от совместного с ФРГ и Данией расследования ЧП на "Северных потоках". По информации Der Spiegel, шведские власти сослались на высокий гриф секретности на результатах собственного расследования Стокгольма.

- Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш. В реестр СМИ-иноагентов министерство включило Антона Долина, Кирилла Харатьяна, Веронику Куцылло, Ивана Жадаева, Владимира Рувинского и Наталью Телегину. Также Минюст признал незарегистрированным общественным объединением-иноагентом движение "Весна".

- Новый оператор проекта "Сахалин-1" зарегистрирован в Южно-Сахалинске. Полномочиями единоличного исполнительного органа ООО "Сахалин-1" наделено АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

- Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине. Ранее эти деньги входили в американский оборонный бюджет.

- Восстановлено электроснабжение в Белгороде, нарушенное из-за обстрела подстанции. В пресс-службе областного правительства сообщили, что система водоснабжения города также работает в штатном режиме.

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