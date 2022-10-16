Возбуждено уголовное дело о гибели 11 военных на полигоне в Белгородской области

В СК не уточнили статью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело о гибели мобилизованных военнослужащих в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщает в воскресенье телеграм-канал ведомства.

В сообщении не уточняется статья УК РФ.

"В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", - говорится в пресс-релизе.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе занятия с мобилизованными по огневой подготовке двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. "Ответным огнем двое террористов уничтожены", - говорилось в сообщении.