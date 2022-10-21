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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

В Шебекине загорелось промпредприятие после попадания снаряда

Пострадала женщина, часть города осталась без света и воды

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Шебекинском городском округе произошел пожар на промышленном предприятии, в которое попал снаряд при обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадала женщина.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу", - написал он в Telegram.

На месте находятся сотрудники всех оперативных служб.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем телеграм-канале написал, что в некоторых районах города нет электричества, обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения города.

"Оперативные службы приступили к устранению последствий", - заверил он.

По его информации, на месте совместно со специалистами РЭС работают аварийные бригады "Водоканала", электрики восстанавливают энергоснабжение.

Из Белгорода в Шебекино выехали две автоцистерны с водой. Они будут размещены в микрорайоне Логовое по улице Шумилова.

Хроника 24 февраля – 21 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков. Владимир Жданов Белгород
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