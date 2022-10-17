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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Москалькова провела первую встречу с омбудсменом Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что впервые провела встречу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, стороны договорились работать по обеспечению условий содержания пленных и их дальнейшему обмену.

"Впервые встретились с уполномоченным по правам человека Украины Лубинцом Дмитрием Валерьевичем. Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", - сообщила Москалькова в своём телеграм-канале.

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Во время встречи, кадры которой опубликованы в телеграм-канале уполномоченного, Москалькова отметила, что необходимо помочь обеспечить коридоры безопасности и работу с эвакуированными. Также аппарат уполномоченного готов помогать эвакуированным с документами.

Лубинец со своей стороны заявил, что "самое главное, что мы хотим, чтобы мы активизировали процессы обмена и возврата гражданских лиц". Москалькова заявила, что поддерживает эту инициативу, отметив, что в этом заинтересованы обе стороны.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия Украина Татьяна Москалькова Дмитрий Лубинец
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