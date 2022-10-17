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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В ходе обмена пленными ДНР отдала 108 человек, Украина - 110

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о завершении обмена пленными с Украиной.

"Обмен завершён. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", - говорится в сообщении Пушилина, распространённом в понедельник его пресс-службой.

Ранее Пушилин сообщал, что в понедельник проходит обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.

ДНР Денис Пушилин Украина
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