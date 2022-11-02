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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Москалькова сообщила об освобождении из украинского плена группы студентов донецкого вуза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Шестеро студентов Донецкого университета, которые были взяты в плен более четырех месяцев назад, освобождены в результате обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Их шесть человек, они студенты Донецкого университета. Были взяты в плен более четырех месяцев назад. Все это время мы вели переговоры с украинской стороной о возможности их освобождения в результате обмена. Обмен состоялся", - сказала Москалькова журналистам в среду.

По ее словам, "ребята пошли на фронт по призыву, вели себя мужественно, боролись за свободу ДНР, теперь части РФ".

Кроме того, Москалькова сообщила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прислал ей данные о российских военнопленных.

"Мы уже проделали конкретную работу, и я дала сведения Дмитрию Лубинцу, он мне прислал важные сведения по нашим военнослужащим, которые находятся в плену", - сказала она.

Татьяна Москалькова Украина ДНР Донецк
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