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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Компанию оштрафовали за неудаление информации о суицидах и о наркотиках

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Таганского района назначил компании Amazon второй за день штраф за отказ удалить запрещенный в России контент (теперь ч.4 ст. 13.41) о местах и способах распространения наркотиков, передает корреспондент "Интерфакса".

Второй штраф составил 3 млн рублей.

Ранее во вторник суд признал компанию виновной в неудалении информации о способах совершить самоубийство и оштрафовал на 1 млн рублей по ч.2 ст. 13.41 КоАП.

Компания впервые привлекается к ответственности за отказ удалять запрещенную в России информацию. Дочерняя структура Amazon - видеосервис Twitch Interactive - получила в России несколько штрафов за отказ локализовать персональные данные российских пользователей и за распространение фейков.

Amazon Москва Таганский суд Twitch Interactive
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