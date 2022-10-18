"Росатом" в 2023 году может начать ликвидацию малоопасных отходов Байкальского ЦБК

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает в 2023 году приступить к ликвидации малоопасных отходов закрытого Байкальского ЦБК, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев.

Эти отходы сосредоточены в трех картах-накопителях на полигоне "Бабхинский".

"По результатам первичных опытных испытаний были определены наиболее приемлемые варианты переработки (отходов - ИФ), которые легли в основу проектных решений и которые сейчас находятся на рассмотрении госэкспертиз в части бывших очистных сооружений и Бабхинского полигона. В ноябре планируем из экспертиз выйти. И в случае принятия решения о финансировании сможем с 2023 года приступить к работам на этих объектах", - сказал Лебедев в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию во вторник.

Между тем он сообщил, что по полигону "Солзанский", где сосредоточены основные отходы БЦБК, включая шлам-лигнин, сложилась сложная ситуация. В настоящее время, по его словам, Минприроды РФ готовит дополнительную форму НИОКР, чтобы в ходе масштабных испытаний подтвердить технологии переработки осадка (компостирования или литификации).

Как сообщалось ранее, на полигоне "Бабхинский" в основном находятся золошлаки от Байкальской ТЭЦ, твердые коммунальные отходы и строительный мусор. Основную проблему для ученых и технологов всегда представлял полигон "Солзанский", куда с 60-х годов сливались отходы от производства целлюлозы. В составе этого полигона десять карт-накопителей, накрытых водой.

В составе отходов самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн куб. м твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. куб. м воды.

Проблема отходов Байкальского ЦБК

Байкальский ЦБК прекратил работу в 2013 году, с того времени обсуждаются варианты рекультивации его отходов, сосредоточенных в картах-накопителях. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

Проблемой отходов сначала занималась "ВЭБ-Инжиниринг", потом "Росгеология". В настоящее время генподрядчиком является "Росатом".

БЦБК был введен в эксплуатацию на южном побережье Байкала в 1966 году и выпускал беленую, небеленую, сульфатную вискозную целлюлозу.