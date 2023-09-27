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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Минприроды предложило не повышать плату за негативное воздействие малоопасных ТКО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает не повышать в 2024 году ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных (IV класса опасности) твердых коммунальных отходов (ТКО), сохранив ее на уровне 2019-2023 годов, сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ касается работы региональных операторов, пояснили в Минприроды.

К IV классу опасности относится бытовой мусор, вещи и предметы, которые непригодны к эксплуатации - макулатура, строительный мусор, изделия из пластмассы и другое.

Ранее ставки платы утверждались постановлением правительства России на 2019-2023 годы и в течение всего этого периода составляли 95 рублей за одну тонну, напомнили в Минприроды.

"Плата за негативное воздействие на окружающую среду включена в затраты регионального оператора на захоронение ТКО. Поэтому сохранение ставок платы позволит оставить на уровне прошлых лет тарифную нагрузку на население, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые оплачивают услуги по захоронению ТКО", - отметили в министерстве.

Проектом постановления предусмотрено, что утверждённые ставки платы будут применяться с 1 января 2024 года.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что продлить текущую ставку предлагается "в связи со сложившейся макроэкономической и геополитической ситуацией, развитием российской экономики в условиях санкционного давления, а также в целях снижения нагрузки по оплате собственниками твердых коммунальных отходов услуг по обращению с ТКО в рамках единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, в который, в том числе, входят затраты на захоронение твердых коммунальных отходов (с включением платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО)".

Минприроды
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