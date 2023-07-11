Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Twitch получил второй за день штраф за неудаление информации - теперь на 3 млн рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья судебного участка N422 Таганского района Тимур Вахрамеев назначил второй за день штраф видеосервису Twitch за отказ удалить запрещенную в России информацию. Второй штраф составил 3 млн рублей, первый - 4 млн рублей.

Суд признал Twitch (дочерняя структура Amazon) виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Протокол о нарушении был составлен, поскольку компания по требованию Роскомнадзора не удалила видео и тексты с информацией об азартных играх и онлайн-казино, а также недостоверные сведения об СВО на Украине.

На 4 млн рублей компания была оштрафована также за неудаление недостоверной информации об СВО по трем ссылкам.

Представитель Twitch в суд не пришел, оба дела были рассмотрены без него.

Twitch ранее уже был неоднократно оштрафован в России за неудаление запрещенного контента и всего получил более 20 млн рублей штрафов.

Twitch Роскомнадзор Таганский район Украина СВО Тимур Вахрамеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пермском крае пропала группа из двух десятков туристов с детьми

ФСБ в Пермском крае задержала сотрудника банка, подозреваемого в переводе денег для ВСУ

Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Дело о стрельбе по военному комиссару в Усть-Илимске направлено в суд

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });