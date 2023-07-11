Twitch получил второй за день штраф за неудаление информации - теперь на 3 млн рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья судебного участка N422 Таганского района Тимур Вахрамеев назначил второй за день штраф видеосервису Twitch за отказ удалить запрещенную в России информацию. Второй штраф составил 3 млн рублей, первый - 4 млн рублей.

Суд признал Twitch (дочерняя структура Amazon) виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Протокол о нарушении был составлен, поскольку компания по требованию Роскомнадзора не удалила видео и тексты с информацией об азартных играх и онлайн-казино, а также недостоверные сведения об СВО на Украине.

На 4 млн рублей компания была оштрафована также за неудаление недостоверной информации об СВО по трем ссылкам.

Представитель Twitch в суд не пришел, оба дела были рассмотрены без него.

Twitch ранее уже был неоднократно оштрафован в России за неудаление запрещенного контента и всего получил более 20 млн рублей штрафов.