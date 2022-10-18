"Аэрофлот" рассматривает новые международные направления, в том числе Африку

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассматривает новые международные направления полетов, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Мы для себя рассматриваем и постоянно мониторим новые международные рынки. Африка - это один из рынков, за которым мы смотрим с точки зрения там нашего потенциала. Но сейчас с учетом всех ограничений мы, в первую очередь, сконцентрированы на традиционных международных рынках. Африка таковым для нас не была", - сказал Александровский.

По его словам, "Аэрофлот" концентрируется на приоритетных международных маршрутах, так как "возможности с точки зрения парка сейчас достаточно ограничены".

В целом же, как отметил глава "Аэрофлота", в 2022 году группа сфокусировалась на внутренних воздушных линиях.

"Международный рынок, понятно, что для нас сейчас ограничен. Но по всем странам, куда мы можем летать, мы полеты выполняем", - добавил он.