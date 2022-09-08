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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

"Аэрофлот" заявил о планах внести в зимнее расписание рейсы на курорты Египта и Гоа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в зимнем расписании может начать летать из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также в индийский штат Гоа, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

По его словам, международная программа "Аэрофлота" в зимнем расписании "в целом сформирована и развивается".

"Мы сохраняем два турецких направления - Стамбул и Анталью (с сезонным изменениям частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы, - отметил Александровский. - Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай".

С небольшими изменениями "Аэрофлот" продолжит зарубежную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку, отметил глава компании.

"По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял - планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", - заключил Александровский.

После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Японию. Полеты в открытые государства также ограничены: из-за того, что западные лизингодатели начали арестовать самолеты российских авиакомпаний, те ставят на зарубежные рейсы как правило собственную технику, либо произведенную в РФ. Собственные (выкупленные в рамках договоров финансового лизинга) лайнеры есть, в частности, у "Аэрофлота", "ЮТэйр", российские Superjet 100 - у "России", Red Wings, "Азимута", "ИрАэро".

Сформирована группа из 206 воздушных судов для зарубежных рейсов без риска арестов, сообщал в июле глава Минтранса Виталий Савельев. Чуть ранее, в конце июня, он говорил, что российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран мира. РФ получает "разрешение, подтверждение, что они (зарубежные страны - ИФ) не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия - и мы движемся в их направлении", заявлял он. Среди открытых для российских перевозчиков стран сейчас - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Турция, ОАЭ, Мальдивы.

Аэрофлот
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