Бизнес-омбудсмены будут вести переговоры с военкоматами по мобилизации предпринимателей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бизнес-омбудсмены в регионах подключаются к решению вопросов, связанных с проблемами мобилизации предпринимателей.

"Разумеется, мы понимаем все предстоящие сложности. Но систему мобилизации нужно донастраивать, ее несовершенство может обернуться неоправданными потерями для экономики", - сказал Титов "Интерфаксу" среду.

По его словам, аппарат уполномоченного готов разбираться со сложностями, связанными с мобилизацией как самих работодателей, так и их сотрудников. Титов подчеркнул, что бизнесменам следует обращаться к своим региональным уполномоченным, которые готовы взять на себя посреднические функции в их общении с военкоматами.

"Законодательная база на этот счет еще не готова, а те изменения в нормативные акты, о подготовке которых уже известно, отнюдь не снимают всех проблем экономики. Поэтому ничего не остается, как отслеживать процесс в его развитии и пытаться вручную разрешать самые острые ситуации", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам примеры продуктивного общения уже есть. Так, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максима Белова, в результате переговоров удалось получить отсрочку от мобилизации для ИП и главы крестьянско-фермерского хозяйства, чьи предприятия могли прекратить существования в случае их призывов.

"Есть еще запросы в работе. Призывают водителей спецтехники по уборке мусора, а людей на их место надо еще найти и обучить, а это не быстро. Убеждаю глав комиссий, что есть риск остаться без вывоза мусора", - сказал Белов.

Ранее сообщалось, что аппарат бизнес-омбудсмена готовит перечень предложений, развивающих комплекс мер по поддержке мобилизованных предпринимателей, о котором было объявлено правительством.

В частности, речь идет о моратории на призыв руководителей и ключевых сотрудников предприятий, о конкретизации аспектов выполнения государственных и муниципальных заказов, алгоритме признания мобилизации форс-мажорным обстоятельством, а также других, более частных отраслевых вопросах.