Сенаторы одобрили закон о праве мобилизованных предпринимателей на передачу дел

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который даст пять рабочих дней индивидуальным предпринимателям и учредителям компаний, призванным по мобилизации, на решение оргвопросов и передачу дел доверительному управляющему.

Законопроект № 210928-8 на прошлой неделе в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. 18 октября он был принят в первом чтении, доработан и принят во втором и третьем чтениях.

Закон дает пятидневную отсрочку от мобилизации учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, индивидуальным предпринимателям. Отсрочку предоставляет призывная комиссия по мобилизации. Также закон отменяет для таких мобилизованных запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом, это коснется предпринимателей, призванных на военную службу с 21 сентября 2022 года.

Предложенные изменения, рассчитывают авторы инициативы, помогут гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.