Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Сенаторы одобрили закон о праве мобилизованных предпринимателей на передачу дел

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который даст пять рабочих дней индивидуальным предпринимателям и учредителям компаний, призванным по мобилизации, на решение оргвопросов и передачу дел доверительному управляющему.

Законопроект № 210928-8 на прошлой неделе в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. 18 октября он был принят в первом чтении, доработан и принят во втором и третьем чтениях.

Закон дает пятидневную отсрочку от мобилизации учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, индивидуальным предпринимателям. Отсрочку предоставляет призывная комиссия по мобилизации. Также закон отменяет для таких мобилизованных запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом, это коснется предпринимателей, призванных на военную службу с 21 сентября 2022 года.

Предложенные изменения, рассчитывают авторы инициативы, помогут гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Хроника 24 февраля – 19 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Совет Федерации Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

В России возбудили свыше 100 уголовных дел о дискредитации армии

На Керченской переправе увеличили число паромов

На Керченской переправе увеличили число паромов

Херсонская область планирует переместить жителей 4 районов на левый берег Днепра за 6 дней

Россиянам разъяснили, что увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно

Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Что произошло за день: вторник, 18 октября

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });