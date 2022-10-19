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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минцифры признает системно значимыми компании, инвестирующие в разработку ПО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минцифры прорабатывает возможность присваивать статус системно значимых разработчиков компаниям, которые инвестируют свои средства в разработку программных продуктов, сообщил руководитель министерства Максут Шадаев на пленарном заседании форума "Цифротех".

"Мы сейчас видим, что многие IT-компании выступают с инициативой, что они готовы инвестировать свои ресурсы, свои деньги в развитие продуктов, в том числе используя механизмы льготного кредитования, которые сейчас им предоставлены. В этом смысле мы сейчас обсуждаем инициативу, когда такие компании, которые смогут инвестировать в развитие своих продуктов свои деньги под требование заказчиков, они получат статус системно значимых разработчиков IT", - сказал он.

По его словам, такие разработчики получат ряд преференций: смогут участвовать в закупках для госорганов и госкомпаний без торгов, а также получать меры по поддержке спроса на продукт.

Шадаев отметил, что готовность вкладываться в разработку софта уже выразили компании в секторе кибербезопасности.

"У нас много компаний в секторе кибербезопасности выступили с такими инициативами. Они готовы разрабатывать линейку тех продуктов, которых в настоящий момент не хватает на российском рынке и там, где как раз у нас используются зарубежные решения. Компании готовы сами вкладывать свои деньги, если мы им гарантируем определенную поддержку в части спроса", - сказал министр.

Ситуацию с импортозамещением ПО в России Шадаев охарактеризовал как "неплохую".

"У нас примерно по 80% есть конкурентные аналоги. При этом, это конкурентные аналоги, которые находятся на среднем или даже продвинутом уровне зрелости. Только 20%, то есть фактически только каждое пятое решение, где у нас нет конкурентной разработки", - уточнил он.

Минцифры Максут Шадаев
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