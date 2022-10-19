Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минцифры запустило портал Russoft.ru, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО, сообщается в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что правообладателям для размещения своих решений на маркетплейсе нужно подать заявки на Госуслугах.

"Russoft.ru - это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1000 решений", - говорится в сообщении Минцифры.

Заказчик может выбрать продукт по категории (например, системное ПО, информационная безопасность) или отрасли применения (образование, промышленность, финансы и др.)

Как отмечают в Минцифры, в ближайшее время на Russoft.ru появятся рейтинги продуктов и возможность оставлять отзывы.