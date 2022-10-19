МВД предложило разрешить передачу полиции данных о состоящих на психоневрологическом учете

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предлагает законодательно закрепить передачу данных полиции о состоящих на психоневрологическом учете из Минздрава для предупреждения совершения преступлений.

"Есть у нас проблемы. Проблема в том, что мы не знаем тех граждан, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах и которые вынашивают подобного рода планы (преступления - ИФ)", - заявил Колокольцев в рамках "правительственного часа" в Госдуме, отвечая на вопрос парламентариев о возможности наделения МВД полномочиями проведения профилактической работы с лицами, имеющими опыт суицидального поведения и совершившими правонарушения.

По словам министра, вопрос предупреждения подобных преступлений "особенно актуальный на фоне недавних событий в Ижевске".

"Наша позиция здесь с Минздравом коренным образом расходится. Медики считают, что это будет разглашением врачебной тайны, когда они нас будут ставить в известность о подобных гражданах. Но мы настаиваем, может даже и на законодательном уровне, о том, что о таких психически больных органы внутренних дел должны быть оповещены заранее, для того чтобы предотвратить подобного рода страшные преступления", - подчеркнул глава министерства.

Как сообщил Колокольцев, с 2017 года на стадии приготовления министерством "пресечено 40 случаев подготовки к совершению подобного рода деяния".

Министр отметил, что основной упор в предупреждении преступлений со стрельбой нужно делать на профилактику.

"Мы не сможем вооруженные отряды поставить возле каждого учебного заведения и спокойно спать, зная о том, что наши дети находятся в опасности", - подчеркнул министр.