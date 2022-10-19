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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин поручил кабмину обеспечить создание координационного совета под руководством Мишустина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа о создании специального координационного совета в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции (СВО). Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров", - заявил Путин в среду на заседании Совета безопасности РФ.

Президент сообщил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета, "что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны".

Указ должен быть подготовлен до 20 октября, говорится в поручении.

Координационный совет должен заняться обеспечением потребностей СВО, в том числе, в части поставок и ремонта вооружения, военной и спецтехники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики.

Координационному совету поручено до 24 октября "определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе СВО, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов правительства РФ, ответственных за работу по каждому направлению".

Премьеру РФ поручено регулярно докладывать о ходе работы Координационного совета. Первый доклад должен быть представлен до 25 октября, далее - еженедельно.

Владимир Путин
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