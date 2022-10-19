Путин поручил Собянину подключиться к координации регионов по вопросу безопасности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных его новым указом.

"В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействии субъектов Федерации с федеральными органами власти", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Доклад об этой работе должен быть представлен президенту до 25 октября, далее – еженедельно. Ответственным за это направление назначен Собянин.

Президент до этого сообщил, что подписал указ о наделении дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. По его словам, высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, налаживание и расширение выпуска продукции, необходимой для военной спецоперации.

"Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации", - сказал Путин.

Главы регионов должны незамедлительно приступить к выполнению указа.