Координационный совет будет обеспечивать поставки военным оборудования и техники

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Целью координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации РФ на Украине будет принятие мер для формирования и выполнения целевого задания по поставкам оборудования и техники для военных, проведению строительных работ и предоставлению транспорта, а также других направлений, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Президент поручил правительству создать под моим председательством координационный совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он также заявил о необходимости "быстро нарастить выпуск востребованной продукции". "Для этого - в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество", - подчеркнул Мишустин.

Премьер обратил внимание на требование главы государства обеспечить российских военных всем необходимым, включая экипировку и снаряжение, медицинскую помощь и лекарства, питание, нормальные бытовые условия и достойные вознаграждения.

Каждое из направлений в рамках выполнения поручений президента на заседании Совета безопасности будет курировать закрепленный вице-премьер.

"Вам надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что особая ответственность ложится на руководителей российских субъектов, которые получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач, в том числе, по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу.

"Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок", - сказал Мишустин.

Создание координационного совета

Путин ранее в среду поручил правительству подготовить проект указа о создании специального координационного совета по обеспечению потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции, под руководством Мишустина.

Президент сообщил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, "что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны".

Координационный совет должен заняться обеспечением потребностей СВО, в том числе в части поставок и ремонта вооружения, военной и спецтехники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики.

Координационному совету поручено "определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе СВО, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов правительства РФ, ответственных за работу по каждому направлению".