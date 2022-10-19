Власти Севастополя усилят досмотр транзитного транспорта

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе будет усилена работа по досмотру транспорта на въезде и выезде из города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"У нас сейчас на въезде работают стационарные круглосуточные посты, силами ГИБДД и Росгвардии проводится контроль проезжающего транспорта, особенно грузового и выборочно машин частных. Эта работа продолжится, она будет усилена", - сказал Развожаев после заседания оперштаба.

Он допустил, что будут организованы новые посты досмотра.

"Возможно, появятся дополнительные посты, но тотальных ограничений никаких мы вводить не планируем", - сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, будет усилена антитеррористическая защищенность объектов критической инфраструктуры в Севастополе.

"Обсудили дополнительное усиление антитеррористической защищенности всех наших объектов социальной сферы - это, прежде всего, школы, это больницы, другие учреждения, это объекты критической инфраструктуры - энергетики, транспорта и так далее. Всё это будет сейчас делаться, и дополнительное усиление будет вводиться", - сказал Развожаев.

Он также сообщил, что никаких дополнительных мер безопасности, связанных с комендантским часом или неким особым порядком въезда и выезда, вводиться не будет.

"Мы не будем вводить никаких комендантских часов. Не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение", - сказал губернатор Севастополя.

Развожаев добавил, что создал оперштаб в среду во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о переводе региона в средний уровень реагирования.

"В штабе представители всех органов исполнительной власти, представители Минобороны, правоохранительный блок", - уточнил губернатор.