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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Советник Аксенова сказал, что въезд в Крым и выезд не ограничивали

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Въезд в Крым и выезд из него доступны, ограничения на передвижение в регионе автоматически не вводятся, разъяснил в Telegram советник главы республики Олег Крючков.

"Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы, и по их решению могут вводиться ограничения. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет", - написал он.

19 октября президент Владимир Путин своим указом ввел в Крыму, Севастополе и еще ряде регионов юга России средний уровень реагирования. Из указа следует, что этот режим дает руководителям регионов право закрывать въезд на территории, выезд с территорий и ограничивать по ним движение.

Кроме того, режим позволяет властям усиливать меры безопасности, усиливать охрану военных и других важных объектов, вводить особый режим работы этих объектов, ограничивать движение транспортных средств и вводить их досмотры, временно отселять людей в безопасные районы. Также власти смогут вводить особый контроль за объектами, которые обеспечивают работу транспорта и средств связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также использовать эти объекты для нужд обороны.

Власти таких регионов также могут вводить мобилизационные меры в экономике, проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, и получат особые полномочия для удовлетворения потребностей войск и нужд населения.

Крым Олег Крючков Севастополь Владимир Путин
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