Москалькова назвала полным абсурдом задержание пятерых россиян в Италии и Германии

Она также призвала международных правозащитников дать оценку данной ситуации

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала политизированным решение о задержании в Италии и Германии пятерых россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Артема Усса, призвав международное правозащитное сообщество дать оценку данной ситуации.

"С точки зрения здравого смысла (задержание) - полный абсурд. А с позиций норм международного права - грубейшее нарушение прав человека. К людям, которые занимаются установлением экономических связей и честной взаимовыгодной торговлей, применяются меры, направленные на разрушение делового климата в мире", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что в Италии и Германии по запросу США задержано пять российских граждан: Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артем Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, которым предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, "которую, по мнению США, не могут осуществлять русские в условиях санкционной политики".

"Это политизированное решение - практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права - презумпции невиновности", - добавила Москалькова, призвав "международное правозащитное сообщество дать объективную оценку данной ситуации".