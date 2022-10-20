Каникулы в школах Белгородской области продлят на неделю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Школьные каникулы в Белгородской области будут продлены в связи с оперативной обстановкой в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Поступает много обращений от родителей с просьбой продлить школьные каникулы. Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области ещё на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели. Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он также отметил, что дальнейшее решение по этому вопросу будет приниматься к следующему четвергу (27 октября - ИФ).

Как сообщалось, школы Белгородской области из-за оперативной ситуации ушли на досрочные каникулы с 17 октября.

Территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.