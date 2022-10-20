Минцифры начнет прокладку скоростного интернета на север Якутии в 2023 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует с 2023 года начать прокладывать на севере Якутии волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), которая обеспечит подключение к скоростному интернету, сообщил депутатам Госдумы руководитель министерства Максут Шадаев.

"По Якутии мы сейчас подписываем отдельное соглашение для того, чтобы протянуть ВОЛС на север Якутии. Ищем способы, несмотря на оптимизацию расходов, начать в следующем году реализовывать", - сказал министр, не уточнив объем финансирования проекта.

Ранее Минцифры сообщало о планах завершить прокладку оптоволокна на Чукотке к концу 2023 года. Сейчас предоставление услуг связи на всей территории региона осуществляется через спутники.