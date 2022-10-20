Дорожники приступили к демонтажу поврежденных пролетов Крымского моста

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Дорожники приступили к демонтажу пролетных строений автодорожной части Крымского моста, поврежденных в результате теракта 8 октября, сообщили журналистам в Росавтодоре.

"Сейчас дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Оно будет разрезано на блоки, которые с помощью плавучих кранов погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования", - сообщил представитель пресс-службы Росавтодора.

Работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно, сейчас в них задействовано 410 человек и 40 единиц техники, в том числе два плавкрана. Специалисты сняли асфальтобетонное покрытие с проезжей части обрушившихся пролетов и демонтировали поврежденные шок-трансмиттеры, которые приняли на себя часть динамических нагрузок от взрыва, полностью срезали барьерное ограждение с поврежденного пролета, уточнили в Росавтодоре.

Одновременно с этим на стапельной площадке, расположенной на производственной базе ФКУ Упрдор "Тамань" на краснодарском берегу Керченского пролива, началась укрупнительная сборка новых пролетных строений. Еще три площадки находятся в стадии подготовки. После завершения сборки металлоконструкции будут доставлены на мостовой переход.

"Металлоконструкции (для новых пролетов моста - ИФ) поставляются с трех российских заводов с опережением графика. Выполнено сооружение стапельных зон на 80%. Работы ведутся круглосуточно в две смены", - сообщил журналистам главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

Сейчас Крымский мост открыт для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов. Движение идет по двум полосам левой автомобильной части мостового перехода. В районе места проведения работ действуют ограничения скорости до 30 км/ч.

На подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, транспорт проверяют на нескольких линиях одновременно. В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером.

По данным Росавтодора, за последние сутки по Крымскому мосту проехало 5 753 автомобиля. Общий объем трафика распределился практически равномерно. На материк въехало 2818 машин, в том числе 199 автобусов. В сторону Керчи - 2939 легковых, в том числе 52 пассажирских автобуса.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей и поездов возобновилось вечером того же дня. Автобусы запустили 17 октября. Водителей грузовиков попросили, в частности, пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Правительство РФ поручило завершить восстановление моста до 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой". При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что основные работы планируется закончить до конца года.