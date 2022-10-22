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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Свыше 17 тыс. человек перевезли через Керченскую переправу с начала ее работы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 17,5 тыс. пассажиров перевезены через Керченскую паромную переправу с 9 октября, сообщает в субботу пресс-служба Минтранса РФ.

Взрыв на Крымском мосту

"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 по Москве 22 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятью паромами совокупно выполнено 209 круговых рейсов.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв и обрушились два пролета, погибли люди. После взрыва загорелись цистерны с топливом товарного поезда, который проезжал по железнодорожной ветке моста.

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Взрыв на Крымском мосту

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Краснодарский край Минтранс Керченская переправа Керченский пролив
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