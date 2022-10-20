Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств по интернету.

Документом предусмотрен трехлетний срок действия его положений - с 1 марта 2023 до 1 марта 2026 года.

Закон предполагает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Он устанавливает ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента либо его представителя будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Уоллес сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

Взрыв на Крымском мосту

Дорожники приступили к демонтажу поврежденных пролетов Крымского моста

Дорожники приступили к демонтажу поврежденных пролетов Крымского моста

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по вклинившимся в российскую оборону подразделениям ВСУ

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Совместному предприятию "Соллерса" и Isuzu разрешили расторгнуть СПИК

Путин упразднил Ростуризм

Путин упразднил Ростуризм

Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

Freedom Holding продаcт российские активы топ-менеджеру "Фридом финанс" Повалишину

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });