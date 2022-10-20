Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств по интернету.

Документом предусмотрен трехлетний срок действия его положений - с 1 марта 2023 до 1 марта 2026 года.

Закон предполагает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Он устанавливает ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента либо его представителя будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.