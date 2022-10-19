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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Совет Федерации поддержал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал закон о проведении эксперимента по продаже рецептурных лекарств по интернету с с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Закон предполагает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Исключения в нем прописаны для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке: это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Закон предусматривает, что при доставке лекарства, заказанного онлайн, курьер будет проверять личность клиента на соответствие данным, указанным в рецепте.

В "Почте России", Ozon и "Яндекс.Маркете" сказали, что уже готовы запустить доставку рецептурных лекарств в рамках эксперимента.

Совет Федерации Москва Московская область Белгородская область
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