Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Препаратов ибупрофена в детской дозировке на российском рынке достаточно, их производство и поставки в настоящее время продолжаются, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что в регионах в аптеках отсутствует детский жаропонижающий препарат "Ибупрофен".

Также Росздравнадзор в среду отметил, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн упаковок.

"В настоящее время, в соответствии с данными системы маркировки лекарств, остатки препарата составляют более 8,5 млн упаковок, что обеспечивает более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются", - сообщили в Росздравнадзоре.

Отмечается, что отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита и связано с повышенным спросом со стороны населения в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Работник аптеки всегда предложит в качестве альтернативы другой препарат с тем же действующим веществом и терапевтическим эффектом.