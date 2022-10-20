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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

На Навального завели уголовное дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил очередное уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвинив его в экстремизме, призывах к терроризму, реабилитации нацизма.

"Я могу подтвердить, что в отношении Алексея Навального возбуждено данное уголовное дело", - сказал "Интерфаксу" в четверг его адвокат Вадим Кобзев.

Навальному вменяется ряд эпизодов преступной деятельности, в том числе публичные призывы к экстремизму и терроризму, пропаганда терроризма, финансирование экстремистской деятельности, а также реабилитация нацизма.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года назначил Навальному 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб., признав его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуважении к суду (ч.ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ).

По мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядились по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 руб.

Кроме того, Навальный совершил оскорбление правосудия.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

В отношении него и его соратников также расследуется еще несколько уголовных дел.

Алексей Навальный
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