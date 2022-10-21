Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Движение судов на Керченской паромной переправе возобновлено, сообщает Минтранс РФ.

"Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив: в 09:45 мск из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий", в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром "Мария", - говорится в сообщении.

Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.

Как сообщалось, судоходство на Керченской паромной переправе было приостановлено с 15:25 по Москве 20 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями.