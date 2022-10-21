Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Движение судов на Керченской паромной переправе возобновлено, сообщает Минтранс РФ.

"Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив: в 09:45 мск из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий", в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром "Мария", - говорится в сообщении.

Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.

Как сообщалось, судоходство на Керченской паромной переправе было приостановлено с 15:25 по Москве 20 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Керченская переправа Крым Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестованы начальник управления МЧС Репин и гендиректор "Нефтегазстроймонтажа" Немиш

Военная операция на Украине

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой
Военная операция на Украине

Власти сообщили о четырех погибших в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне

Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне

Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

Что произошло за день: четверг, 20 октября

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян по приезде в страну

Военная операция на Украине

Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

На Навального завели уголовное дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма

Путин подписал закон о предотвращении хищений с банковских карт

Путин подписал закон о предотвращении хищений с банковских карт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });