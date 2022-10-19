На Керченской переправе увеличили число паромов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - К паромам, которые перевозят грузы и людей через Керченский пролив, присоединяется судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщил Минтранс России.

"С ночи на 9 октября по 07:00 по Москве 19 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 15 427 пассажиров и 5 905 единиц автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовых автомашин", - говорится в сообщении.

Паромы за эти дни выполнили 154 круговых рейса.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв и обрушились два пролета, погибли люди. После взрыва загорелись цистерны с топливом товарного поезда, который проезжал по железнодорожной ветке моста.

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.