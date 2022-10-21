В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 9,8 тыс. человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 9,8 тыс. случаев, скончались 93 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 9 761 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 413 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, число госпитализаций снизилось в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 067 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений конца июля - начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 93 человек, накануне сообщалось о 90 умерших.

"Выздоровели за сутки 15 672 человека, или на 14,6% меньше в сравнении с 20 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 354 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 359 умерших и 20 693 493 выздоровевших.