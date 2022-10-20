В России за сутки COVID-19 заболели 10 тыс. человек

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 10 тысяч случаев, скончались 90 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 10 067 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 565 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 656 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 589. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 90 человек, накануне сообщалось о 92 умерших.

"Выздоровели за сутки 18 352 человека, или на 12% меньше в сравнении с 19 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 345 154 случая заражения коронавирусом, 389 266 умерших и 20 677 821 выздоровевший.