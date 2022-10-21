В Кремле осудили задержание властями Италии сына красноярского губернатора Усса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали всю возможную помощь для сына губернатора Красноярская края Александра Усса - Артема Усса, задержанного в Италии в связи с претензиями США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России - это обыкновенная практика, и будет делаться всё что возможно", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос, какие меры будут приняты в сложившейся ситуации со стороны дипслужб РФ, Песков сказал: "В каждом конкретном случае они разные".

По его словам, "каждая такая ситуация - она уникальная", но в любом случае интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, необходимо защищать "в меру возможностей".

О задержании Артема Усса в Италии из-за претензий США по поводу возможного обхода санкций стало известно в четверг, 20 октября.

Александр Усс назвал задержание сына политически мотивированным. По его словам, в деле идет речь идет о поставках "нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире".

Представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров также заявил, что ситуация "носит политизированный окрас".