Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса объявлен в розыск в России

Суд в Москве заочно арестовал Артема Усса по делу об отмывании денежных средств

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сын губернатора Красноярского края Александра Усса - Артем Усс, ранее задержанный в Италии, стал фигурантом уголовного дела в России и объявлен в розыск, следует из данных МВД РФ.

Карточка, согласно которой Усс объявлен в розыск в рамках уголовного дела, размещена в базе разыскиваемых лиц МВД.

В свою очередь, согласно базе данных Мещанского суда Москвы, в отношении "Усса А.А." 27 октября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уссу, следует из данных суда, вменяется отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Комментариями следствия и защиты Усса по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

На прошлой неделе стало известно о задержании Усса в Италии из-за претензий США по поводу возможного обхода санкций.

Александр Усс сообщил, что в деле идет речь идет о поставках "нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире". Однако он считает задержание сына политически мотивированным.

Представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров также заявил, что ситуация "носит политизированный окрас".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают "подобную практику подобных арестов российских граждан".