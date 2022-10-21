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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Власти Херсонской области сообщили о гибели тележурналиста из-за удара ВСУ по переправе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Журналисты местных телекомпаний получили ранения в ночь на пятницу в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по переправе через Днепр в Херсоне, один сотрудник СМИ погиб, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Скорее всего, били целенаправленно по журналистам, потому что погибший Олег Клоков - это режиссер телеканала "Таврия"... Руслан Воскресенский находится в тяжелом состоянии, это оператор телерадиокомпании "Таврия". И Константин Мочар, он сейчас тоже находится непосредственно в больнице, он тоже ранен", - сообщил он в своем телеграм-канале.

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Также ранение получила 16-летняя корреспондентка и ведущая ТРК "Таврия" Влада Луговская, она находится в больнице. Кроме того, по словам Стремоусова, в момент удара в этом месте находились восемь сотрудников местного телеканала ВТВ.

Ранее власти сообщили о четырех погибших и 13 раненых в результате удара по переправе в Херсоне. По данным экстренных служб региона, вечером в четверг ВСУ выпустили 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ мирных граждан на переправе.

Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того, как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.

Херсонская область
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