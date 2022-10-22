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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

В Херсонской области на левый берег Днепра "перебрались" около 25 тыс. человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Примерно 25 тысяч жителей Херсонской области "перебрались на левый берег" Днепра по рекомендации властей, заявил журналистам в субботу заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Около 25 тысяч уже перебрались на левый берег... Люди активно перебираются, потому что сегодня приоритет - это жизнь. Мы никого не принуждаем, никого насильно никуда не тащим. Есть какая-то часть "ждунов", они ждут ВСУ. Но я думаю, они дождутся только обстрелы, которые несет ВСУ...", - сказал он.

Власти Херсонской области призывают мирных жителей уже сегодня покинуть город Херсон.

В РоссииСальдо передает власть в Херсонской области военнымЧитать подробнее

"Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра. Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра", - говорится в телеграм-канале администрации региона.

"Мы просим как можно большее количество людей покинуть Херсон и дать возможность военным укрепиться, - добавил Стремоусов. - Потому что сейчас занимаемся защитой города. Мы готовы к обороне города Херсона".

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.

Херсонская область Херсон
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