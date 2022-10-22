Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекина выросло до 11

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек ранены при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четыре из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в телеграм-канале.

При обстреле также пострадали гражданские объекты.