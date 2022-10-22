Два человека погибли в результате обстрела белгородского Шебекина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Шебекине Белгородской области при обстреле со стороны Украины, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков.

"По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", - написал он в телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что "в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии". "На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - отметил Гладков.

Ранее губернатор области сообщил, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

При обстреле также пострадали гражданские объекты.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.