Пять человек ранены в результате обстрела белгородского города Шебекино

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, который ведется со стороны Украины.

"Выезжая из села (Муром - ИФ), увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены", - написал он в телеграм-канале.

Гладков заявил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим будет оказана.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.