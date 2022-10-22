Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Три пациента Ейской ЦРБ, пострадавшие из-за крушения самолета, выписались после лечения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших в результате падения самолета. На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этой же больнице остаются еще семь пациентов, все средней степени тяжести.

Также сообщается, что в детской краевой клинической больнице находится один ребенок в тяжелом состоянии. Четыре пациента проходят лечение в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского.

Кроме того, в перинатальном центре Краснодара остается беременная пациентка. Еще одного пациента амбулаторно наблюдают врачи.

"Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления", - добавили в оперштабе.

17 октября в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом, обрушились второй, третий и четвертый подъезды здания. Погибли 15 человек.