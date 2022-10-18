Число жертв в результате падения самолета в Ейске возросло до 15

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате падения военного самолета на жилой дом в Ейске выросло до 15, сообщила "Интерфаксу" замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Умер пациент с ожогами", - сказала она.

Минькова добавила, что погибший находился в крайне тяжелом состоянии.

В своем телеграм-канале замгубернатора края сообщила, что среди погибших трое детей.

"Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек, в том числе две беременных и шесть детей. (...) Погибли 15 человек, в том числе трое детей", - написала Минькова.

Ранее о крайне тяжелом пациенте сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Четырех пациентов мы транспортировали в Краснодар (...). Один пациент крайне тяжелый, вызывает большие тревоги", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

По его словам, "в самом Ейске под наблюдением специалистов находится 19 пациентов". "Дополнительно еще обратились люди с артериальным давлением, стрессовым расстройством", - добавил он.

Министр уточнил, что преимущественно пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения и с ожогами, и "это наиболее тяжелые пациенты".

В понедельник вечером в Ейске разбился бомбардировщик Су-34, пилоты успели катапультироваться. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 14 человек, а число пострадавших возросло до 26 человек.

Губернатор принял решение выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей.

В регионе объявлен траур.