Шойгу обсудил с главой военного ведомства Франции ситуацию на Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине обсуждалась в воскресенье в ходе телефонных переговоров министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню, сообщает Минобороны РФ.

"Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации", - говорится в сообщении.

Как заявили в Минобороны РФ, "генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

21 октября Минобороны России сообщило об обсуждении ситуации на Украине в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ и главы Пентагона Ллойда Остина. Пентагон сообщал, что Остин в ходе разговора заявил о необходимости сохранения каналов коммуникации.