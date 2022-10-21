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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине обсуждалась в пятницу в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина, сообщили в Минобороны РФ.

"21 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

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